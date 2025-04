Confcommercio rivede al ribasso le stime di crescita

ROMA (ITALPRESS) – Questione dazi, consumi, geopolitica dell'energia, prospettive economiche per il 2025, il ruolo dell'innovazione e dell'Intelligenza Artificiale, il futuro dell'Europa. Questi i principali temi al centro della ventiquattresima edizione del Forum internazionale di Confcommercio "I protagonisti del mercato e gli scenari per gli anni 2000", organizzato a Roma in collaborazione con Ambrosetti. L'Ufficio Studi dell'associazione di categoria rivede al ribasso le previsioni di crescita del PIL per il 2025 e 2026: +0,8% e +0,9% rispettivamente, da +0,9% e +1%. Rimane debole la domanda interna.

