Stellantis premia Tavares 35 milioni di euro tra compensi e buonuscita La Fiom E gli operai sono a casa

sono calati del 17% e l’utile netto è crollato, ma Carlos Tavares si porta comunque a casa 23 milioni di euro di compensi per il peggior anno nella storia di Stellantis. E all’ex amministratore delegato, allontanato a fine novembre, verranno corrisposti anche altri 12 milioni di euro di buonuscita che verranno pagati nel corso di quest’anno. Il via libera è arrivato dall’assemblea degli azionisti della casa automobilistica – presente il 72,4% del capitale – con il 66,9% dei voti a favore e il 33% di contrari. Un terzo, quindi, si è opposto alla politica di remunerazione dei manager.“Vengono premiati quelli che hanno determinato il disastro, i lavoratori invece sono in cassa integrazione. È una responsabilità quella che si sta assumendo la proprietà”, ha attaccato il segretario della Fiom-Cgil Michele De Palma. Ilfattoquotidiano.it - Stellantis “premia” Tavares: 35 milioni di euro tra compensi e buonuscita. La Fiom: “E gli operai sono a casa” Leggi su Ilfattoquotidiano.it I ricavicalati del 17% e l’utile netto è crollato, ma Carlossi porta comunque a23didiper il peggior anno nella storia di. E all’ex amministratore delegato, allontanato a fine novembre, verranno corrisposti anche altri 12didiche verranno pagati nel corso di quest’anno. Il via libera è arrivato dall’assemblea degli azionisti dellaautomobilistica – presente il 72,4% del capitale – con il 66,9% dei voti a favore e il 33% di contrari. Un terzo, quindi, si è opposto alla politica di remunerazione dei manager.“Vengonoti quelli che hanno determinato il disastro, i lavoratori invecein cassa integrazione. È una responsabilità quella che si sta assumendo la proprietà”, ha attaccato il segretario della-Cgil Michele De Palma.

