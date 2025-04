Grazie al personale che supporta i pazienti al pagamento elettronico delle prestazioni sanitarie

personale addetti ed infermieristico, non mi è sfuggita la presenza di un garbato e paziente signore che ho ringraziato e rinnovo dalle. Forlitoday.it - "Grazie al personale che supporta i pazienti al pagamento elettronico delle prestazioni sanitarie" Leggi su Forlitoday.it Riceviamo e pubblichiamo: "Mi sono sottoposto ad esami di laboratorio presso l’ospedale Morgagni Pierantoni ed oltre ad apprezzare l’efficienza e cortesia deladdetti ed infermieristico, non mi è sfuggita la presenza di un garbato e paziente signore che ho ringraziato e rinnovo dalle.

Potrebbe interessarti anche:

Competenze, professionalità e umanità: grazie al personale sanitario di Città di Castello

Riceviamo e pubblichiamo una testimonianza sul funzionamento della sanità pubblica in Umbria. Un racconto che descrive la professionalità dimostrata e l'empatia verso pazienti e ...

Ospedale Maggiore: "Grazie al personale della neurochirurgia"

"Con queste poche righe vorrei rivolgere un profondo e sentito ringraziamento". Inizia così una lettera scritta da un parente di una persona che ha subito un importante intervento neurochirurgico ...

"Grazie al personale medico", Giovanna Civitillo: il misterioso incidente della moglie di Amadeus

Paura per Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus. Come ha spiegato lei stessa in mattinata sui social, ha avuto un incidente. Nella foto condivisa sul suo profilo Instagram, in particolare, mostra ...

L'Hospice di Rimini sempre più accogliente grazie al cuore grande di associazioni e privati. Pazienti dell'Elba meno "isolati" grazie ai medici di tutta la Toscana. Fermo: aggressione al Pronto Soccorso, la nota dell'AST "grazie a quanti si spendono per garantire la sicurezza e l'incolumità di pazienti e personale". La Befana fa visita ai piccoli pazienti del San Salvatore grazie al personale del supercarcere di Preturo. Il primario aggredito col manganello e l'arresto grazie alla nuova legge. "I supereroi hanno il camice bianco": i ringraziamenti di un paziente al personale dell'ospedale di Ariano Irpino. Ne parlano su altre fonti