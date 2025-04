Il Papa ha preparato le meditazioni per la Via Crucis presiederà il cardinale Reina

Papa Francesco ha preparato di suo pugno i testi delle meditazioni per la Via Crucis, che come da tradizione si terrà il Venerdì Santo (18 aprile) al Colosseo. Il rito sarà guidato dal cardinale Baldo Reina, vicario del Pontefice per la Diocesi di Roma. Lo ha reso noto la Sala stampa vaticana. Bergoglio aveva preparato i testi delle meditazioni anche l’anno scorso, optando per un’antologia di discorsi tenuti in precedenza.Il cardinale Baldo Reina (Imagoeconomica).Le condizioni di salute del Papa sono in miglioramentoLa Sala stampa del Vaticano fa sapere inoltre che sono in miglioramento le condizioni di salute del Papa. Per quanto riguarda l’ossigenazione, Francesco riesce a stare lunghi periodi senza somministrazione e gli alti flussi sono utilizzati solo in modo residuale durante la notte e a scopo terapeutico. Lettera43.it - Il Papa ha preparato le meditazioni per la Via Crucis, presiederà il cardinale Reina Leggi su Lettera43.it Francesco hadi suo pugno i testi delleper la Via, che come da tradizione si terrà il Venerdì Santo (18 aprile) al Colosseo. Il rito sarà guidato dalBaldo, vicario del Pontefice per la Diocesi di Roma. Lo ha reso noto la Sala stampa vaticana. Bergoglio avevai testi delleanche l’anno scorso, optando per un’antologia di discorsi tenuti in precedenza.IlBaldo(Imagoeconomica).Le condizioni di salute delsono in miglioramentoLa Sala stampa del Vaticano fa sapere inoltre che sono in miglioramento le condizioni di salute del. Per quanto riguarda l’ossigenazione, Francesco riesce a stare lunghi periodi senza somministrazione e gli alti flussi sono utilizzati solo in modo residuale durante la notte e a scopo terapeutico.

Potrebbe interessarti anche:

Papa Francesco ha preparato le meditazioni per la Via Crucis

Il rito del venerdì santo sarà presieduto dal cardinale Reina. Migliorano le condizioni di salute di Bergoglio

Papa ha preparato meditazioni Via Crucis al Colosseo, sarà guidata dal card. Reina

(Adnkronos) – La Via Crucis al Colosseo Venerdì Santo sarà guidata dal card. Baldo Reina, Vicario di Roma. Bergoglio ha però preparato di suo pugno i testi delle meditazioni. Lo fa sapere la Sala ...

Bergoglio come Ratzinger: Santa Maria Maggiore ha già preparato le stanze per il Papa

L’indiscrezione montata in queste ore, anticipata dal Secolo, trova ulteriori conferme. L’appartamento ospedalizzato a Santa Maria Maggiore per Papa Francesco sarebbe già pronto ed allestito per ...

Il Papa ha preparato le meditazioni della Via Crucis, migliora la salute. Papa Francesco ha preparato le meditazioni per la Via Crucis. Papa ha preparato meditazioni Via Crucis al Colosseo, sarà guidata dal card. Reina. Via Crucis al Colosseo, Papa Francesco ha preparato le meditazioni. Papa ha preparato meditazioni Via Crucis al Colosseo, sarà guidata dal card. Reina. Papa ha preparato meditazioni Via Crucis al Colosseo, sarà guidata dal card. Reina. Ne parlano su altre fonti

Scrive repubblica.it: Papa Francesco ha preparato le meditazioni per la Via Crucis al Colosseo - Il rito del venerdì santo sarà presieduto dal cardinale Reina. Migliorano le condizioni di salute di Bergoglio ...

Si apprende da msn.com: Via Crucis al Colosseo, il Papa ha preparato le meditazioni. Presiede il cardinale Reina - Il rito di venerdì 18 aprile, come da tradizione al Colosseo, verrà tenuto dal porporato siciliano, Vicario del Papa per la Diocesi di Roma ...

Segnala tg24.sky.it: Via Crucis al Colosseo, Papa Francesco ha preparato le meditazioni - Il rito del venerdì santo sarà presieduto dal cardinale Baldassarre Reina, vicario del Papa per la diocesi di Roma. I testi del Papa verranno pubblicati lo stesso venerdì. La salute del Pontefice, ...