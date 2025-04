Hermes sorpassa Lvmh primo posto nel lusso per capitalizzazione di mercato

Hermes su Lvmh, che perde la posizione di più grande azienda del lusso in Europa in termini di capitalizzazione di mercato. Pesa il pessimismo degli investitori dopo il deludente fatturato del primo trimestre, che ha portato al tonfo del titolo sulla borsa di Parigi. Lvmh, i cui marchi di fascia alta includono Louis Vuitton e Dior, il marchio di gioielli Tiffany & Co. e la catena di negozi di bellezza Sephora, ha deluso le aspettative per le vendite dei primi tre mesi di quest’anno, in quanto gli acquirenti statunitensi hanno ridotto gli acquisti di prodotti di bellezza, mentre le vendite in Cina sono rimaste deboli. Le azioni Lvmh sono scese di oltre l'8% nelle contrattazioni mattutine, facendo calare la sua capitalizzazione di mercato a 243,9 miliardi di euro, rispetto ai 244,4 miliardi di euro di Hermes, prima che Lvhm recuperasse a 247 miliardi di euro. Quotidiano.net - Hermes sorpassa Lvmh: primo posto nel lusso per capitalizzazione di mercato Leggi su Quotidiano.net Milano, 15 aprile 2025 – Sorpasso disu, che perde la posizione di più grande azienda delin Europa in termini didi. Pesa il pessimismo degli investitori dopo il deludente fatturato deltrimestre, che ha portato al tonfo del titolo sulla borsa di Parigi., i cui marchi di fascia alta includono Louis Vuitton e Dior, il marchio di gioielli Tiffany & Co. e la catena di negozi di bellezza Sephora, ha deluso le aspettative per le vendite dei primi tre mesi di quest’anno, in quanto gli acquirenti statunitensi hanno ridotto gli acquisti di prodotti di bellezza, mentre le vendite in Cina sono rimaste deboli. Le azionisono scese di oltre l'8% nelle contrattazioni mattutine, facendo calare la suadia 243,9 miliardi di euro, rispetto ai 244,4 miliardi di euro di, prima che Lvhm recuperasse a 247 miliardi di euro.

