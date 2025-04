Avatar Fire and Ash nel nuovo Trailer Jake Sully Neytiri e la Guerra Infuocata in Arrivo nel 2025

Avatar: Fire and Ash! Preparatevi a un viaggio ancora più intenso e spettacolare nel mondo creato da James Cameron, perché questo film promette scintille! Avatar 3: Fire and Ash - Jake Sully Combattuto tra Famiglia e Guerra! Il Trailer Shock Al CinemaCon!Il cuore pulsante di Avatar è sempre stato Jake Sully, e il Trailer esclusivo di Fire and Ash proiettato al CinemaCon (e che noi di Mister Movie avremmo dato un rene per vedere!) sembra confermarlo. Lo vediamo in momenti di pura emozione, come un abbraccio con Spider e un confronto acceso con Neytiri, in cui avverte: 'Non possiamo vivere con questo odio'.

Come si vede nelle primissime immagini di Avatar: Fire and Ash. Avatar: Fire & Ash sarà lunghissimo e molto commovente. Le prime immagini di Avatar: Fire and Ash infiammano il CinemaCon. Avatar: Fire & Ash, il primo sguardo al film è il gran finale al CinemaCon. Avatar: Fire & Ash, svelate le prime scene dell’attesissimo terzo capitolo della saga. Avatar: Fire and Ash, svelata la concept art del film. Ne parlano su altre fonti

wired.it riferisce: Come si vede nelle primissime immagini di Avatar: Fire and Ash - Dopo l'acqua, il fuoco: l'ambiziosa saga cinematografica di James Cameron continua ad esplorare il potere degli elementi in Avatar: Fire and Ash, attesissimo terzo capitolo. Una sua anteprima esclusiv ...

Segnala comingsoon.it: Avatar 3 coinvolgerà una creatura del precedente film e avrà un ruolo importante - A quanto pare la famiglia Sully non dovrà fare a meno di un prezioso amico incontrato in Avatar: La via dell'acqua e di ritorno anche in Avatar: Fire and Ash.

Lo riporta drcommodore.it: Avatar: Fire and Ash: primo sguardo al film dal CinemaCon - Per la Disney il 2025 non è proprio partito con il piede giusto con il flop del controverso remake di Biancaneve e i sette nani, ma probabilmente si salverà a fine anno con Zootropolis 2 e soprattutto ...