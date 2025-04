Aggressione in pieno giorno a Castro Pretorio 8220Situazione fuori controllo8221

Aggressione a via dei Mille. La vittima racconta di essere stato aggredito da un uomo senza fissa dimora intorno alle 9.30 di lunedì 14 aprile. Dopo essere stato preso a pugni, l'aggressore si sarebbe scagliato contro di lui prendendolo a morsi e calci. Leggi su Fanpage.it a via dei Mille. La vittima racconta di essere stato aggredito da un uomo senza fissa dimora intorno alle 9.30 di lunedì 14 aprile. Dopo essere stato preso a pugni, l'aggressore si sarebbe scagliato contro di lui prendendolo a morsi e calci.

