Il vicesindaco entra nella Lega e si candida alle Regionali

vicesindaco di Marcianise, Pasquale Salzillo, entra nella Lega e ufficializza così la sua candidatura alle prossime elezioni Regionali tra le fila del partito."Una figura di grande esperienza amministrativa e forte radicamento territoriale, che va a rafforzare la presenza della Lega in. Casertanews.it - Il vicesindaco entra nella Lega e si candida alle Regionali Leggi su Casertanews.it Ildi Marcianise, Pasquale Salzillo,e ufficializza così la suaturaprossime elezionitra le fila del partito."Una figura di grande esperienza amministrativa e forte radicamento territoriale, che va a rafforzare la presenza dellain.

Potrebbe interessarti anche:

Roberto Vannacci entra nella Lega: l'annuncio di Matteo Salvini al Congresso

Roberto Vannacci ha preso la tessera della Lega. Ad annunciarlo è stato Matteo Salvini dal palco del Congresso, consegnandola direttamente nelle mani dell'europarlamentare, prima di abbracciarlo. ...

Il consigliere comunale di Catignano Fioravante Delle Monache entra nella Lega

Il consigliere comunale di Catignano, Fioravante Delle Monache aderisce alla Lega. Ad annunciarlo è il segretario provinciale Emanuele Evangelista. “È con grande piacere che accogliamo il ...

Grimaldi entra nella Lega che diventa il primo gruppo del centrodestra in Regione

Il consigliere regionale campano Massimo Grimaldi ha aderito alla Lega che così diventa il primo gruppo di centrodestra nell'assemblea legislativa. Questo pomeriggio, Grimaldi ha incontrato il ...

Il vicesindaco entra nella Lega e si candida alle Regionali. Elezioni, ecco i 32 nomi della lista della Lega. Stragliati si candida a sindaco di Castelsangiovanni per il centrodestra. Comunali, a Vedelago il vicesindaco Marco Perin strappa con la Lega e si candida. Sesto al voto, il centrodestra candida Boatto (FdI). Il vicesindaco alla Lega. Bruno Giordano ci riprova e si candida vicesindaco di Aosta assieme alla Lega. Ne parlano su altre fonti

Lo riporta informazione.it: Lega, Salvini unico candidato alla segreteria del partito - Matteo Salvini è l'unico candidato alla segreteria federale della Lega. Per quanto riguarda i 22 posti elettivi nel consiglio federale, invece, sono state depositate 36 candidature.

Riporta lettera43.it: Lega: Salvini unico candidato alla segreteria, in 36 per i 22 posti del consiglio federale - Ora è ufficiale: Matteo Salvini è l’unico candidato alla segreteria federale della Lega. Lo ha reso noto il Carroccio. Alle 13 del 2 aprile scadeva il termine per la presentazione delle ...

Scrive laprovinciacr.it: Lega, Simone Bossi entra nel Consiglio federale - CREMONA - Simone Bossi è stato eletto nel Consiglio federale della Lega nel corso del congresso ... dal fatto che Bossi è il quarto candidato più votato dai 671 aventi diritto fra i 32 in ...