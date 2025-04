Johnny Depp torna ad Hollywood in Day Drinker di Marc Webb

Drinker, condividendo una prima immagine di Johnny Depp al suo ritorno a Hollywood dopo le importanti battaglie legali con l'ex moglie Amber Heard. Il film, diretto da Marc Webb (già regista di 500 giorni insieme), vede Depp e Penélope Cruz riuniti per la quarta volta dopo le precedenti collaborazioni in "Blow", "Pirati dei Caraibi: Oltre i confini del mare" e "Assassinio sull'Orient Express". Nel film recitano anche Madelyn Cline, Manu Ríos, Arón Piper, Juan Diego Botto e Anika Boyle. "Day Drinker" racconta la storia di un barista di uno yacht privato (Cline) che incontra un misterioso ospite a bordo (Depp). L'aspetto di Johnny Depp nel film è questo qui sotto.I due si ritrovano presto invischiati con una criminale (Cruz) e legati in modi inaspettati.

