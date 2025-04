Il comune di 5mila abitanti che domina il basket nazionale

comune di soli 5mila abitanti che domina il basket lombardo e persino quello nazionale. Quel comune è Costa Masnaga, che nella pallacanestro (come nel ciclismo, del resto) ha creato un vero e proprio marchio di qualità. Il basket Costa non solo celebra l'ennesimo trionfo a livello. Leccotoday.it - Il comune di 5mila abitanti che domina il basket nazionale Leggi su Leccotoday.it C'è undi solicheillombardo e persino quello. Quelè Costa Masnaga, che nella pallacanestro (come nel ciclismo, del resto) ha creato un vero e proprio marchio di qualità. IlCosta non solo celebra l'ennesimo trionfo a livello.

Potrebbe interessarti anche:

A Castelvetro 5mila 312 mezzi troppo pesanti sul ponte, per velocità 929 multe: i dati per comune

Conducenti al volante sulle strade del Piacentino senza rispettare le norme del codice della strada: 6mila 738 le sanzioni elevate dalla Polizia Provinciale nel corso del 2024, uno dei capitoli ...

Celle San Vito, il comune senza internet: "144 abitanti indietro di 30 anni"

Niente rete veloce internet, la connessione se funziona è instabile e quando c'è maltempo spesso salta del tutto. I cavi per la fibra ottica ci sono ma non è stata realizzata una rete di transito che ...

Sicurezza, nuovo asfalto e manutenzione: il Comune dialoga con gli abitanti di Cumia

Tante domande, altrettante risposte. Stamane diversi residenti di Cumia hanno partecipato alla seduta esterna di Commissione Lavori Pubblici della terza Municipalità. L'incontro, alla presenza ...

Il comune di 5mila abitanti che domina il basket nazionale. Piccole perle inesplorate: la classifica delle 30 mete italiane con meno di 5000 abitanti più amate dai viaggiatori. Antonello Venditti stella musicale della festa di Visciano 27 anni dopo. Ne parlano su altre fonti

Lo riporta ilsole24ore.com: Enti locali: ok Stato-citta' a fondo da 50 mln per Comuni sotto 5mila abitanti - in favore dei Comuni con popolazione inferiore a 5mila abitanti. Nel dettaglio sono 1.011 i Comuni che hanno i requisiti per accedere al fondo (riduzione al 31 dicembre 2019 del 5% della ...

Riporta altovicentinonline.it: Ok terzo mandato per sindaci se il comune è sotto i 5mila abitanti - che consente un terzo mandato consecutivo in tutti i Comuni fino a 5.000 abitanti”. Lo dichiara il sindaco di Cerignale e coordinatore nazionale Anci dei piccoli Comuni, Massimo Castelli. “Dopo anni ...

Scrive skuola.net: Elezioni dei comuni con meno di 15000 abitanti - Nei comuni con meno di 15.000 abitanti, ogni candidato sindaco è collegato a una sola lista e vince chi ha più voti, eleggendo due terzi dei consiglieri della sua lista. Il voto di preferenza è ...