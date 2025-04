Museo del Mare Romeo Entro fine aprile l’approvazione dell’esecutivo del Lotto 1

Museo del Mare. L'assessore con delega alla realizzazione dell’opera, Carmelo Romeo, in merito all'ottimo andamento dei piani progettuali ha dichiarato: "Nelle ultime settimane sono state completate lavorazioni. Reggiotoday.it - Museo del Mare, Romeo: "Entro fine aprile l’approvazione dell’esecutivo del Lotto 1" Leggi su Reggiotoday.it Proseguono a ritmo costante e risultati concreti i lavori per la realizzazione deldel. L'assessore con delega alla realizzazione dell’opera, Carmelo, in merito all'ottimo andamento dei piani progettuali ha dichiarato: "Nelle ultime settimane sono state completate lavorazioni.

Potrebbe interessarti anche:

Museo del mare, il sopralluogo di Romeo: "Demolizioni in corso"

Sopralluogo dell'assessore Carmelo Romeo al Centro delle culture del Mediterraneo o Museo del mare, insieme al supporto tecnico dell'architetto Giuseppe Melchini. Nel cantiere lo scorso 22 ...

“Giano - No race for u man”, mostra di Angelo Pregoni al Galata Museo del Mare

Dal 13 febbraio al 13 marzo 2025, il Galata Museo del Mare accoglierà una straordinaria esperienza sensoriale e visiva: la nuova mostra dell’artista sinestetico Angelo Orazio Pregoni, intitolata ...

"Sguardi sul Mare", mostra di Maria Grazia Dallera al Galata Museo del Mare

Al Galata Museo del Mare giovedì 20 febbraio prende il via la mostra "Sguardi sul Mare" di Maria Grazia Dallera, che sarà visitabile fino al 9 marzo 2025. Prosegue nel frattempo "GIANO no race for ...

Museo del Mare, Romeo: "Entro fine aprile l’approvazione dell’esecutivo del Lotto 1". Museo del Mare, Romeo: «Al via il cantiere dell’opera che rilancia Reggio come “cuore” del Mediterraneo». Reggio, Museo del mare. Entro il 31 gennaio l’apertura del cantiere. Demolizioni in corso nel cantiere del “Museo del Mare”. Museo del mare, Romeo: “sottoscritto protocollo anticipata occupazione aree demaniali”. Museo del Mare tra sostenibilità e impatto ambientale, Romeo: "Progettazione all’avanguardia". Ne parlano su altre fonti

Si apprende da msn.com: Museo del mare a Reggio, avanti tutta. Entro marzo il progetto del lotto 1 - va avanti su più fronti la realizzazione del Museo del mare. E nel cantiere della Cobar spa, ieri, è stato eseguito un sopralluogo da parte dell'assessore Carmelo Romeo, accompagnato per ...

Si apprende da reggio.gazzettadelsud.it: Museo del mare a Reggio, avanti tutta. Entro marzo il progetto del lotto 1 - Dopo la posa della prima pietra, va avanti su più fronti la realizzazione del Museo del mare. E nel cantiere della Cobar spa, ieri, è stato eseguito un sopralluogo da parte dell'assessore Carmelo ...

Riporta citynow.it: Museo del Mare, Romeo: ‘Demolizioni in corso, i lavori procedono su due fronti’ - Entro la fine del mese ... Nel frattempo, l’Assessore Romeo è stato audito a Palazzo San Giorgio in terza commissione consiliare presieduta dal presidente Giuseppe Sera, sul tema del Museo del Mare e ...