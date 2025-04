Un’altra corona per Ofelia Miss Italia si è laureata

Un’altra corona, questa volta d’alloro. E mentre la guarda sorride Ofelia Passaponti, 25 anni ancora da compiere. Miss Italia 2024 ha oggi, martedì 15 aprile, conseguito la laurea magistrale in Strategie e tecniche della comunicazione all’Università di Siena. Dopo essersi laureata alla triennale in Scienze della comunicazione, la giovane senese ha portato alla comMissione una tesi intitolata “Il filo d’oro della bellezza, un viaggio tra ideali e rappresentazioni: dal mito alla corona”. Foto Paolo Lazzeroni-Siena-: Ofelia PASSAPONTI, LAUREA “Un’emozione immensa – ha raccontato Miss Italia all’uscita dall’Università – una vera soddisfazione. Il percorso che ho fatto a livello accademico è stato un valore aggiunto per la mia vita e di fondamentale importanza anche per il percorso che sto facendo come Miss Italia. Lanazione.it - Un’altra corona per Ofelia, Miss Italia si è laureata Leggi su Lanazione.it Siena, 15 aprile 2025 –, questa volta d’alloro. E mentre la guarda sorridePassaponti, 25 anni ancora da compiere.2024 ha oggi, martedì 15 aprile, conseguito la laurea magistrale in Strategie e tecniche della comunicazione all’Università di Siena. Dopo essersialla triennale in Scienze della comunicazione, la giovane senese ha portato alla comione una tesi intitolata “Il filo d’oro della bellezza, un viaggio tra ideali e rappresentazioni: dal mito alla”. Foto Paolo Lazzeroni-Siena-:PASSAPONTI, LAUREA “Un’emozione immensa – ha raccontatoall’uscita dall’Università – una vera soddisfazione. Il percorso che ho fatto a livello accademico è stato un valore aggiunto per la mia vita e di fondamentale importanza anche per il percorso che sto facendo come

Potrebbe interessarti anche:

Fedez per anni ha amato un’altra ragazza oltre a Chiara: Corona svela chi è

Per anni Fedez non ha amato solo Chiara Ferragni, Corona svela chi è l’altra donna che ha rubato il cuore del rapper Corona svela nuove indiscrezioni sulla sfera sentimentale di Fedez, il rapper ...

Nuovo scandalo su Fedez: Corona sgancia un’altra bomba e tira in ballo una vip insospettabile

Il Fedez drama non conosce pause. Fabrizio Corona sgancia l’ennesima bomba (e spiazza tutti) Il gossip su Fedez non si placa, e ora spunta un nuovo nome che fa tremare il web. Dopo Taylor Mega e ...

Un’altra bomba sganciata di Corona su Fedez: “Ecco con chi è andato a casa”

Fabrizio Corona ha commentato l’ultimo Festival di Sanremo dispensando voti, giudizi e pure indiscrezioni sui suoi protagonisti. A partire da Marta Donà, manager del vincitore Olly, ad Achille Lauro ...

Un’altra corona per Ofelia, Miss Italia si è laureata. Ofelia Passaponti, la toscana Miss Italia prende la seconda laurea. La tesi? «Il filo d’oro della bellezza». OFELIA PASSAPONTI È MISS ITALIA 2024. Ofelia Passaponti, chi è Miss Italia 2024: “È un onore ricevere questa corona”. La nuova Miss Toscana è Ofelia Passaponti. Le viareggine Alice Belli e Penelope Bonuccelli alle prefinali nazionali. Francesca Bergesio cede la corona di Miss Italia alla senese Ofelia Passaponti. Ne parlano su altre fonti