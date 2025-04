Maltempo a Monza e in Brianza scatta allerta gialla le previsioni

Maltempo che ha colpito Monza e la Brianza in questi giorni. A tal proposito la protezione civile fa sapere che l'autorità regionale ha diramato un'allerta gialla per rischio idrogeologico dalla mezzanotte del 16 aprile e fino a prossimo aggiornamento, e un'allerta. Monzatoday.it - Maltempo a Monza e in Brianza, scatta l'allerta gialla: le previsioni Leggi su Monzatoday.it Non si arresta l'ondata diche ha colpitoe lain questi giorni. A tal proposito la protezione civile fa sapere che l'autorità regionale ha diramato un'per rischio idrogeologico dalla mezzanotte del 16 aprile e fino a prossimo aggiornamento, e un'

Potrebbe interessarti anche:

A Monza e in Brianza sta per tornare (di nuovo) il maltempo: ecco le previsioni

Ancora nubi. Ancora pioggia. Ancora maltempo. È quello che accadrà a Monza e in Brianza nel weekend e nei giorni della prossima settimana, secondo i meteorologi di 3Bmeteo, per via di una ...

Continua il maltempo a Monza e Brianza: ecco quando finiranno pioggia e freddo

Freddo, cielo grigio e pioggia. In breve: inverno. È quello che accadrà nelle prossime a Monza e in Brianza. Il maltempo farà da padrone per tutto il weekend e anche per parte della prossima ...

Maltempo a Monza e in Brianza: scatta l'allerta gialla e il rischio idrogeologico

Il cielo a Monza e in Brianza ha già iniziato a oscurarsi. Il maltempo è alle porte e dalle 18 di oggi, giovedì 13 marzo, un'allerta meteo gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico. L’allerta è ...

Maltempo a Monza e in Brianza, scatta l'allerta gialla: le previsioni. Maltempo a Monza e in Brianza: scatta l'allerta gialla e il rischio idrogeologico. Meteo, attenzione all'allerta rossa che scatta anche in Brianza nelle prossime ore. Pioggia e maltempo, a Monza e in Brianza scatta l'allerta arancione. Maltempo a Milano, il livello di Seveso e Lambro è alto ma nessuna esondazione. Nella notte alberi caduti e allagamenti. Temporali in arrivo a Monza e in Brianza: scatta l'allerta gialla per maltempo. Ne parlano su altre fonti

monzatoday.it riferisce: Maltempo a Monza e in Brianza, scatta l'allerta gialla: le previsioni - Non si arresta l'ondata di maltempo che ha colpito Monza e la Brianza in questi giorni. A tal proposito la protezione civile fa sapere che l'autorità regionale ha diramato un'allerta gialla per ...

Segnala monzatoday.it: Maltempo a Monza e in Brianza: scatta l'allerta gialla e il rischio idrogeologico - “Per la restante parte della giornata di oggi 13 marzo sono previste precipitazioni a carattere di rovescio e temporale: fino al primo pomeriggio sparse ma in attenuazione e tendenti temporaneamente ...

Lo riporta monza-news.it: Meteo in peggioramento: scatta l'allerta gialla anche a Monza e Brianza, le previsioni - Per la giornata di venerdì 14 marzo 2025, la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per la Lombardia, a causa di previste precipitazioni e venti in intensificazione. Secondo le previsioni, ...