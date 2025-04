Boxe Michael Magnesi scala i ranking 5 al mondo per la WBC Chance mondiale vicina

Michael Magnesi l’ha dato. Forte e chiaro: con la vittoria del titolo WBC Silver dei pesi superpiuma grazie al successo per decisione unanime contro Khalil El Hadri, il pugile laziale ha fatto un ulteriore passo verso i piani altissimi del ranking della Boxe mondiale. Dal settimo posto di due mesi fa, Magnesi ha agguantato la quinta posizione. Davanti a lui ci sono i soli Eduardo Hernandez, Mark Magsayo, Muhammadkhuja Yaqubov eRaymond Ford, oltre al detentore della cintura, O’Shaquie Foster. Lo statunitense conosce bene Michael. Si incontrarono per la prima volta all’ultima Convention della WBC e, come raccontò Magnesi ai nostri microfoni, il campione in carica scherzò: “Ti aspettavo”. La sfida era pronta, ma la sconfitta rocambolesca di Magnesi contro il giapponese Rikiishi cambiò i piani. Leggi su Sportface.it Serviva un segnale el’ha dato. Forte e chiaro: con la vittoria del titolo WBC Silver dei pesi superpiuma grazie al successo per decisione unanime contro Khalil El Hadri, il pugile laziale ha fatto un ulteriore passo verso i piani altissimi deldella. Dal settimo posto di due mesi fa,ha agguantato la quinta posizione. Davanti a lui ci sono i soli Eduardo Hernandez, Mark Magsayo, Muhammadkhuja Yaqubov eRaymond Ford, oltre al detentore della cintura, O’Shaquie Foster. Lo statunitense conosce bene. Si incontrarono per la prima volta all’ultima Convention della WBC e, come raccontòai nostri microfoni, il campione in carica scherzò: “Ti aspettavo”. La sfida era pronta, ma la sconfitta rocambolesca dicontro il giapponese Rikiishi cambiò i piani.

