Mkhitaryan a Inter TV Notti come quella di domani rimangono nella storia vogliamo fare una grande partita

Inter, Henrikh Mkhitaryan, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia del ritorno di Champions contro il Bayern MonacoIntervenuto ai microfoni di Inter TV, il centrocampista dell'Inter, Henrikh Mkhitaryan, ha presentato così il ritorno dei quarti di finale di Champions League alla vigilia del match contro il Bayern Monaco.QUANTO CONTA L'ESPERIENZA PER RESTARE IN partita ANCHE NEI MOMENTI DI MAGGIOR TENSIONE? – «In queste partite devi essere sempre concentrato. Non hai mai il diritto di rilassarti, se no saresti punito; quindi bisognerà essere concentrati per 90 o anche per 120 minuti, vedremo. Però bisogna crederci e fare il nostro meglio per vincere, sapendo che il Bayern Monaco è una squadra fortissima che può creare sempre problemi. Però anche noi giocando bene possiamo creare problemi e vincere la partita».

