A Pasqua c è Jo Squillo in piazza a Peschici

piazza Pertini a Peschici, grande festa con musica anni ‘70, ‘80 e ‘90, con dj set, vocalist e animazione. Special guest Jo Squillo.Jo Squillo. Milanese classe ’62, all’anagrafe Giovanna Maria Coletti, inizia la carriera musicale come esponente della. Foggiatoday.it - A Pasqua c'è Jo Squillo in piazza a Peschici Leggi su Foggiatoday.it Domenica 20 aprile a partire dalle 21 inPertini a, grande festa con musica anni ‘70, ‘80 e ‘90, con dj set, vocalist e animazione. Special guest Jo.Jo. Milanese classe ’62, all’anagrafe Giovanna Maria Coletti, inizia la carriera musicale come esponente della.

