Spinge un compagno dopo il gol e lo costringe al cambio poi il VAR annulla tutto la doppia beffa in Brasile

Spinge un Moises mentre esulta dopo un gol e lo costringe al cambio, poi il VAR annulla tutto: la doppia beffa nel terzo turno del Brasileirão tra Fortaleza e Internacional. Leggi su Fanpage.it Dyversonun Moises mentre esultaun gol e loal, poi il VAR: lanel terzo turno delirão tra Fortaleza e Internacional.

