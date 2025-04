Sicily Obesity Study da igienisti progetto per dieta sana e attività fisica bimbi

Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – In Italia, i bambini e le bambine di 8 e 9 anni in sovrappeso sono il 19%, mentre quelli con obesità il 9.8%, inclusi coloro con obesità grave, che rappresentano il 2.6%. Sono i dati (2023) elaborati da Okkio alla Salute, il sistema di sorveglianza nazionale coordinato dal Centro nazionale per la prevenzione .

Potrebbe interessarti anche:

Al Circolo Artistico Città di Palermo grande successo per il concerto "Sicily Clarinet Sound"

Grande successo ieri sera al Circolo Artistico Città di Palermo, fondato nel 1882, con il presidente dott. Marcello Palermo, grazie all’appuntamento voluto fortemente dalla direzione artistica, ...

A Milano Obesity Day Summit, una persona su otto nel mondo è obesa

MILANO - Milano ha ospitato l'Obesity Day Summit su obesità e microbiota, un congresso nazionale di grande rilevanza, organizzato dall'Ordine dei Biologi della Lombardia per celebrare la giornata ...

Il debutto di "Discovering Rural Sicily", i percorsi turistici dedicati a chi ha voglia di vivere l'Isola più autentica

Dal Belice fino alla maestosità dell'Etna, per scoprire le terre del Barocco, ma anche le zone del nisseno e i peloritani. Sette Gal fanno rete per la prima volta e realizzano "Discovering Rural ...

Sicily Obesity Study, da igienisti progetto per dieta sana e attività fisica bimbi. Ne parlano su altre fonti

Nota di msn.com: Sicily Obesity Study, da igienisti progetto per dieta sana e attività fisica bimbi - (Adnkronos) - In Italia, i bambini e le bambine di 8 e 9 anni in sovrappeso sono il 19%, mentre quelli con obesità il 9.8%, inclusi coloro con obesità grave, che rappresentano il 2.6%. Sono i dati (20 ...

Si apprende da notizie.tiscali.it: Obesità infantile, il modello siciliano per prevenirla può diventare nazionale - Il progetto 'S.O.S. Sicily Obesity Study' mostra che alimentazione sana e attività fisica possono invertire la tendenza tra i più piccoli ...

Segnala catanianews.it: “Sicily Obesity Study”, il progetto per contrastare l’obesità infantile - e Francesco Leonardi (Foodedu), verranno illustrati i primi risultati dell’intervento di promozione dello “Stile di Vita Mediterraneo” realizzato tra il 2023 e il 2024 nell’ambito del Progetto Sicily ...