Pattinaggio artistico le finali dell’Artistic International Series saranno in Italia Svelata la sede

finali dell'Artistic International Series 2025, competizione itinerante di Pattinaggio artistico a rotelle, si svolgeranno in Italia. La notizia è arrivata attraverso la Federazione Internazionale in un articolo pubblicato sul sito della World Skate che riassumeva quanto successo a Buenos Aires, prima tappa dell'evento appena andato in archivio.Da quanto si evince, l'ultimo atto sarà allestito nel mese di giugno in Emilia Romagna, precisamente a Reggio Emilia, città nota per aver ospitato diverse volte le prove valide per i Campionati Italiani dei Gruppi Show e Precision. Le gara andranno quindi in scena dal 7 al 15 giugno.Prima della rassegna in terra emiliana, a maggio si svolgerà il secondo atto dell'AIS, in programma al Pala Pilkec di Opicina in Trieste dal 9 al 18 maggio.

