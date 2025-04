Giovani commercialisti confermato all’unanimità il presidente Fabio Maggi

Giovani Dottori commercialisti ed Esperti Contabili di Piacenza (Ugdcec). L’incontro ha ufficializzato la conferma alla presidenza di. Ilpiacenza.it - Giovani commercialisti, confermato all’unanimità il presidente Fabio Maggi Leggi su Ilpiacenza.it Si è tenuta questa mattina, presso la sede di Assiprime in via Egidio Gorra 55/E, la conferenza stampa di presentazione del nuovo Consiglio Direttivo dell’UnioneDottoried Esperti Contabili di Piacenza (Ugdcec). L’incontro ha ufficializzato la conferma alla presidenza di.

Potrebbe interessarti anche:

Giulia Faralli è la nuova presidente dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Lo scorso 28 febbraio si sono tenute le elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo e del Collegio dei Probiviri dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Arezzo per il ...

Fisco, Giovani commercialisti: “Rottamazione utile a molti contribuenti, ma ripensare riscossione”

L'Ungdcec, difficile fare stime precise, ma si parla sicuramente di centinaia di migliaia di soggetti potenzialmente interessati alla misura “Come Unione giovani commercialisti rileviamo che la ...

Fisco, Giovani commercialisti: “Rottamazione utile a molti contribuenti ma se sistematica scoraggia regolare versamento imposte”

(Adnkronos) – “Come Unione giovani commercialisti rileviamo che la misura indubbiamente può essere d'ausilio a molti contribuenti in difficoltà. Allo stesso tempo, non possiamo non rilevare che la ...