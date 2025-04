Juventusnews24.com - Cassano sorprende: «Arnautovic? È fenomenale, per me contro Vlahovic vince 10-0. Al massimo del potenziale lo preferisco anche a quell’attaccante»

Antonio Cassano, a Viva El Futbol, ha esaltato l'attaccante dell'Inter Marko Arnautovic. Le dichiarazioni su Vlahovic della Juve.

CASSANO SU ARNAUTOVIC – «Arnautovic? Ho sempre avuto un debole per questo ragazzo. È geniale, ha espresso il 50% del suo talento in carriera. Mi ricorda un Ibra in piccolo, guarda l'assist stratosferico che ha fatto a Lautaro l'altro giorno. Per me contro Vlahovic vince 10-0, al massimo del potenziale mi piace molto più lui che Thuram. È fenomenale».