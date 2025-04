Chiesina Uzzanese Saverio Cecchi trovato morto in casa era volontario locale della protezione civile aveva 49 anni

volontario della protezione civile locale Saverio Cecchi è stato trovato morto nella sua casa di Chiesina Uzzanese, in provincia di Pistoia. Sarebbero stati addirittura gli abitanti del piccolo comune toscano a dare l'al Ilgiornaleditalia.it - Chiesina Uzzanese, Saverio Cecchi trovato morto in casa, era volontario locale della protezione civile, aveva 49 anni Leggi su Ilgiornaleditalia.it Qualche giorno fa era caduto ed era stato portato all'ospedale Il 49enneè statonella suadi, in provincia di Pistoia. Sarebbero stati addirittura gli abitanti del piccolo comune toscano a dare l'al

Potrebbe interessarti anche:

Autostrada A11: chiusa per due notti la stazione di Chiesina Uzzanese

Per lavori di pavimentazione L'articolo Autostrada A11: chiusa per due notti la stazione di Chiesina Uzzanese proviene da Firenze Post.

Autostrada A11: chiusura notturna della stazione di Chiesina Uzzanese

Per consentire lavori di pavimentazione L'articolo Autostrada A11: chiusura notturna della stazione di Chiesina Uzzanese proviene da Firenze Post.

Autostrada A11: chiusure notturne delle stazioni di Altopascio e Chiesina Uzzanese

Per consentire interventi di potenziamento e ammodernamento dei pali luce L'articolo Autostrada A11: chiusure notturne delle stazioni di Altopascio e Chiesina Uzzanese proviene da Firenze Post.

Trovato morto in casa: Chiesina Uzz. piange Saverio Cecchi. Ci ha lasciati Saverio Cecchi. Ne parlano su altre fonti

Riporta pistoiasport.com: Chiesina Uzzanese, multa da 1.000 euro per uso di materiale pirotecnico - Multa pesante per il Chiesina Uzzanese: il lancio di fumogeni in campo da parte dei tifosi costa caro al club Brutta notizia per la società sportiva Chiesina Uzzanese ASD, che è stata colpita da una ...