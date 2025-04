Dday.it - Attacco ai dati ATM, quando lo scaricabarile non funziona. WIIT si chiama fuori: “Non è responsabilità nostra”

Leggi su Dday.it

WITT, che offre solo l’infrastruttura cloud della piattaforma usata da ATM per idegli utenti, non ci sta a essere coinvolta nelledell’informatico. Non fornisce il servizio di cybersecurity, e anzi è stata lei ad avvisare tutti.