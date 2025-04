C I O E ‘ 2025 Casting aperto fino al 1 maggio per giovani talenti con Lello Arena

Leggi su Ildenaro.it

Aperte le candidature per ilartisti hanno tempoal 1°per inviare le proprie performance Dopo il successo delle prime due edizioni, torna C.I.O.E.(‘) il progetto di formazione artistica gratuito promosso dal Comune di Napoli per volontà del Sindaco Gaetano Manfredi, sotto la prestigiosa Direzione Artistica di.Da oggial 1°, attori, ballerini, artisti di strada, musicisti e cantanti potranno partecipare alinviando un video della propria performance (durata massima 1 minuto) all’indirizzo @., allegando foto e video indicando: nome e cognome; data di nascita e residenza.Un’occasione unica per far parte di un percorso formativo d’eccellenza che, dopo il grande successo della scorsa edizione diventata una fortunatissima serie televisiva ancora disponibile su RaiPlay, si trasformerà nuovamente in una produzione per il piccolo schermo, portando in onda il talento e la creatività dei nuovi partecipanti.