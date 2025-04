MISTER X DJ debutta con Elias Imagination techno emotiva tra ritorno e rinascita

Elias / Imagination” è il debutto discografico di MISTER-X DJ: disponibile in digitale e in rotazione radiofonica dal 7 aprile, una techno autentica e viscerale che segna il ritorno di un artista legato alla scena casertana degli anni ’90Ascolta “Elias / Imagination” di MISTER-X DJ!Da lunedì 7 aprile 2025, è disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica il primo lavoro discografico di MISTER-X DJ, intitolato “Elias / Imagination” e pubblicato dall’etichetta GOTHIC LTD REC..Ascolta subitoYOUTUBE MUSICAPPLE MUSICSPOTIFYDopo il debutto in vinile avvenuto lo scorso 18 marzo, le due tracce che compongono il progetto – “Elias” e “Imagination” – sono ora accessibili anche in formato digitale. Un lavoro che rappresenta una techno emozionale, capace di unire groove intensi e suggestioni melodiche, con un racconto musicale e umano che affonda le radici nella Caserta degli anni ’90 e apre oggi a una nuova stagione creativa. Spettacolo.periodicodaily.com - MISTER-X DJ debutta con “Elias / Imagination”: techno emotiva tra ritorno e rinascita Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com ” è il debutto discografico di-X DJ: disponibile in digitale e in rotazione radiofonica dal 7 aprile, unaautentica e viscerale che segna ildi un artista legato alla scena casertana degli anni ’90Ascolta “” di-X DJ!Da lunedì 7 aprile 2025, è disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica il primo lavoro discografico di-X DJ, intitolato “” e pubblicato dall’etichetta GOTHIC LTD REC..Ascolta subitoYOUTUBE MUSICAPPLE MUSICSPOTIFYDopo il debutto in vinile avvenuto lo scorso 18 marzo, le due tracce che compongono il progetto – “” e “” – sono ora accessibili anche in formato digitale. Un lavoro che rappresenta unaemozionale, capace di unire groove intensi e suggestioni melodiche, con un racconto musicale e umano che affonda le radici nella Caserta degli anni ’90 e apre oggi a una nuova stagione creativa.

