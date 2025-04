Assenteismo alla Asl imputato ex direttore del distretto farà sei mesi di volontariato alla Lilt

«Assenze dal posto di lavoro»: ha chiuso il conto con sei mesi di volontariato alla Lilt, il proscioglimento per il reato di falso e un risarcimento alla Asl di 5mila euro.

Assenteismo e shopping: dottoressa indagata per truffa alla ASL di Latina

Una dottoressa, in servizio presso un centro vaccinale della ASL di Latina, è finita al centro di un’inchiesta per assenteismo dopo essere stata scoperta a timbrare regolarmente il cartellino, ma a ...

“Tatuaggi e il rischio tumore? Inchiostri certificati Ue e da Asl”, assicura il tatuatore dei campioni

Dalla Danimarca arriva uno studio che lancia l’allarme ma Alberto Marzari assicura: “Il materiale che viene usato non è mai dannoso per la pelle” Un allarme che arriva dalla Danimarca, ovvero che i ...

I dipendenti Asl vincono la battaglia legale, riconosciuti 10 anni di buoni pasto

Grande vittoria per i lavoratori della Asl di Viterbo nella battaglia legale sulla questione dei buoni pasto. Il tribunale di Viterbo ha condannato l’azienda sanitaria riconoscendo il diritto alla ...

