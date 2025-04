Napoli in prima linea per la diagnosi precoce dei DSA nelle scuole primarie

Un progetto di screening per i Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA), rivolto alle scuole primarie del territorio cittadino, è stato promosso dalla logopedista e presidente della sezione napoletana dell'Associazione Italiana Dislessia, Giovanna Gaeta, con l'assessora all'Istruzione e alle Famiglie, Maura Striano, ed il presidente della Commissione Politiche sociali del Consiglio comunale, Massimo Cilenti.L'obiettivo è sensibilizzare e formare gli insegnanti delle seconde classi delle scuole primarie, fornendo loro gli strumenti necessari per la somministrazione collettiva di test utili ad individuare precocemente eventuali difficoltà. In questo modo sarà possibile garantire un percorso scolastico più sereno agli alunni e alle alunne ed offrire loro un supporto adeguato.Alla presentazione dell'iniziativa, in Sala Giunta, è intervenuta anche la presidente della Municipalità I, Giovanna Mazzone, ed uno studente universitario con DSA per testimoniare l'importanza della prevenzione e di un intervento tempestivo.

