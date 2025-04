Milan l’ad Furlani cerca l’accordo definitivo con l’ex ds della Lazio Tare Sky

Milan sta iniziando a lavorare sulla prossima stagione. Una delle questioni da affronTare è quella legata al direttore sportivo che entrerà in società nei prossimi mesi. Se Paratici sembrava nelle scorse settimane in pole a divenTare il nuovo ds rossonero, oggi l’ad Furlani ha incontrato a Roma l’ex Lazio Igli Tare.Ciò che infatti ha frenato la trattativa con Paratici è stata la squalifica fino al 20 luglio per il caso plusvalenze quando era alla Juventus.Oggi l’incontro a Roma tra l’ad del Milan Furlani e TareSky Sport riporta:Giorgio Furlani, amministratore delegato rossonero, è a Roma per incontrare l’ex ds della Lazio. Ciò significa che si sarebbe arrivati a un punto di svolta, con il Milan che sta provando a trovare l’accordo definitivo con il dirigente albanese per farlo divenTare il nuovo direttore sportivo. Ilnapolista.it - Milan, l’ad Furlani cerca l’accordo definitivo con l’ex ds della Lazio Tare (Sky) Leggi su Ilnapolista.it Ilsta iniziando a lavorare sulla prossima stagione. Una delle questioni da affronè quella legata al direttore sportivo che entrerà in società nei prossimi mesi. Se Paratici sembrava nelle scorse settimane in pole a divenil nuovo ds rossonero, oggiha incontrato a RomaIgli.Ciò che infatti ha frenato la trattativa con Paratici è stata la squalifica fino al 20 luglio per il caso plusvalenze quando era alla Juventus.Oggi l’incontro a Roma tradelSky Sport riporta:Giorgio, amministratore delegato rossonero, è a Roma per incontrareds. Ciò significa che si sarebbe arrivati a un punto di svolta, con ilche sta provando a trovarecon il dirigente albanese per farlo divenil nuovo direttore sportivo.

Potrebbe interessarti anche:

Calciomercato Milan, la Premier League si muove per Alex Jimenez: Giorgio Furlani pronto ad incontrare il Real Madrid. L’indiscrezione

In vista del calciomercato il Milan deve fare i conti con la Premier League che bussa alla porta per Alex Jimenez, Furlani pronto a incontrare il Real Madrid. Le prestazioni di Alex Jimenez con la ...

Calciomercato Milan, Furlani riflette sul mercato in uscita: un top club è interessato ad un giocatore rossonero

Calciomercato Milan, Giorgio Furlani riflette su una possibile cessione di Rafael Leao a giugno: pressing di un top club sul portoghese Secondo quanto riportato da Tuttosport nell’edizione odierna, ...

Milan, telefonata di Furlani ad Allegri: ecco che cosa si sono detti

Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, ha sentito Massimiliano Allegri al telefono: è il primo alla panchina rossonera

Furlani a Londra, scatta il conto alla rovescia per Paratici al Milan. Staff e non solo, tutti i dettagli. Milan, Furlani a Dubai per impegni commerciali: nuovo ds e nuovo allenatore, quando arriva la svolta?. Milan, prosegue la ricerca al nuovo DS: il prescelto di Furlani è lui. Furlani vede D'Amico ma il Milan non cerca solo un DS: si valutano altre figure?. Furlani cerca il Ds nella pausa: Tare e Paratici i candidati principali. Milan, Furlani a Dubai: 100 milioni in cassa per rinforzare la squadra. E ora si stringe per il nuovo ds. Ne parlano su altre fonti