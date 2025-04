Castello Estense e Palazzo Schifanoia in formato famiglia con le visite guidate nel weekend di Pasqua

Pasquale con tempo molto incerto e allora non c’è di meglio che visitare monumenti. Meglio ancora, se avete bambini o ragazzi al seguito, farlo con le visite guidate formato famiglia proposte in due dei luoghi più celebri di Ferrara, il Castello Estense e Palazzo Schifanoia. Per. Ferraratoday.it - Castello Estense e Palazzo Schifanoia in formato famiglia con le visite guidate nel weekend di Pasqua Leggi su Ferraratoday.it Fine settimanale con tempo molto incerto e allora non c’è di meglio che visitare monumenti. Meglio ancora, se avete bambini o ragazzi al seguito, farlo con leproposte in due dei luoghi più celebri di Ferrara, il. Per.

Potrebbe interessarti anche:

Spring SUP Race 2025: il Castello Estense di Ferrara ospita la gara inaugurale

Giovedì scorso per la prima volta il fossato del Castello Estense ha vestito i panni di un suggestivo scenario di una gara di Stand Up Paddle. Grazie alla collaborazione con il Comune di Ferrara, la ...

Castello Estense e Ferrara in onda sulla tv giapponese

Ferrara, 5 febbraio 2025 - L’emittente pubblica giapponese Nhk (Japan Broadcasting Corporation) è stata in città per girare un documentario sulla Ferrara rinascimentale e la famiglia d’Este. Fondata ...

Incidente ai Colli, furgone si ribalta dopo scontro con un suv: chiusa strada del Palazzo

Incidente nella zona dei colli di Pescara con un furgone che si è ribaltato a causa di uno scontro laterale con un suv della Jeep. Come informa la polizia locale si è resa necessaria la chiusura ...

Castello Estense e Palazzo Schifanoia in formato famiglia con le visite guidate nel weekend di Pasqua. Delizie, le dimore estensi. Castello estense e musei civici di Ferrara aperti ai visitatori anche a Ferragosto. VIVI FERRARA - MUSEO SCHIFANOIA. Festività natalizie, aperture straordinarie per i musei della città: tutti gli orari. "Le stelle di Schifanoia colorano il Castello": al via le proiezioni tridimensionali. Ne parlano su altre fonti