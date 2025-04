La nuova era Donizetti Opera Festival parte dalla fine l’11esima edizione si apre con l’ultima opera del compositore

Donizetti opera. Si porta in scena «Caterina Cornaro» in programma il 14 novembre. Quattro nuove produzioni e opera Family. Il passaggio della direzione artistica da Francesco Micheli a Riccardo Frizza. Ecodibergamo.it - La nuova era Donizetti Opera Festival parte dalla fine: l’11esima edizione si apre con l’ultima opera del compositore Leggi su Ecodibergamo.it . Si porta in scena «Caterina Cornaro» in programma il 14 novembre. Quattro nuove produzioni eFamily. Il passaggio della direzione artistica da Francesco Micheli a Riccardo Frizza.

DON PASQUALE: AL DONIZETTI OPERA UNO DEI TITOLO PIÙ AMATI DI DONIZETTI ESEGUITO PER LA PRIMA VOLTA CON LA NUOVA EDIZIONE CRITICA. Donizetti Opera, l'Evoluzione è in ritardo: sul cartellone ancora niente di ufficiale. Donizetti Opera, il "Don Pasquale" in una nuova edizione critica. Il Donizetti Opera prende il via con Roberto Devereux.

