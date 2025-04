Farmaceutico biotech e sicurezza nazionale Intervista a Fausta Bergamotto Mimit

Intervistato Fausta Bergamotto, sottosegretario al ministero delle Imprese e del made in Italy, che ha aperto la cerimonia di premiazione sottolineando il legame tra salute, industria e sicurezza nazionale. Formiche.net - Farmaceutico, biotech e sicurezza nazionale. Intervista a Fausta Bergamotto (Mimit) Leggi su Formiche.net La seconda edizione degli Healthcare Awards, tenutasi all’Aquila, ha riunito protagonisti del mondo istituzionale, scientifico e industriale impegnati nella trasformazione del sistema salute. Un’occasione per riflettere su innovazione, politiche pubbliche e futuro della sanità.A margine dell’evento, abbiamoto, sottosegretario al ministero delle Imprese e del made in Italy, che ha aperto la cerimonia di premiazione sottolineando il legame tra salute, industria e

Farmaceutico, biotech e sicurezza nazionale. Intervista a Fausta Bergamotto (Mimit). La supremazia americana nel biotech a rischio, possibile il sorpasso cinese. Biotech e occupazione: +61% di domanda di lavoro. Profili specializzati sempre più richiesti. Biotecnologie e farmaceutica. Salute, ricerca e industria. Ecco chi ha ricevuto gli Healthcare Awards. Rapporto Draghi: Politiche settoriali - 9. Farmaceutica. Ne parlano su altre fonti

