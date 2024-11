Ilrestodelcarlino.it - Laura Pausini, il World Tour Winter 2024 debutta a Londra: “E’ stato fantastico”

Ravenna, 6 novembre- "London 1/2. Yesterday was amazing. See you tonight. (Ieri è. Ci vediamo stasera, ndr)". Con un postfesteggia l`inizio della sua decimanée mondiale, il, che il 4 novembre hato con la prima data sold out delle due previste aall`O2 Shepherd's Bush Empire. Al fianco disul palco una band di 7 musicisti e 4 coristi, e un corpo di ballo di 4 ballerini. Grande carica ed energia traspare dalle foto pubblicate della cantante romagnola. Numerosi i commenti dei follower. Lo show, suddiviso in tre blocchi che ripercorrono presente, futuro e passato del suo repertorio, si arricchisce di altri due inediti che si alterneranno a sorpresa nelle varie città: Ti porterai lontano, brano scritto da Levante e All'amore nostro, firmato da Aiello.