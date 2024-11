Lanazione.it - L’alfabetizzazione digitale. Il ’facilitatore’ Orlandi all’opera in sei Comuni dalla Val di Magra

Hanno preso avvio da circa un mese con grande successo le attività dello sportello per la facilitazionein seidella Val di: Arcola, Santo Stefano, Luni, Vezzano Ligure, Sarzana e Castelnuovo. Nati grazie a una sinergica collaborazione tra il direttore del distretto sociosanitario Val diDavide Capellari, le amministrazioni di competenza deicoinvolti e il referente, il facilitatorecon certificazione internazionale di alfabetizzazioneNicola, gli sportelli sono fruibili per tutte le fasce di popolazione, gratuitamente e senza dovere prendere appuntamento ad eccezione di quello a numero chiuso di Vezzano per cui l’accesso rimane contingentato e riservato agli over 65. Il servizio è finalizzato all’accrescimento delle competenze digitali diffuse per favorire l’uso autonomo, consapevole e responsabile delle nuove tecnologie, per promuovere il pieno godimento dei diritti di cittadinanzaattiva da parte di tutti e per incentivare l’uso dei servizi online dei privati e delle amministrazioni pubbliche, semplificandone il rapporto.