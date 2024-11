Quotidiano.net - Italy for Climate, nel 2023 record di emissioni di Co2

"Nelledi Co2 hanno raggiunto il loro massimo storico, 57,1 miliardi di tonnellate, secondo i dati dell'Unep. Sono aumentate del 51% rispetto al 1990 e del 5% sul 2015. In base alle politiche attuali, a fine secolo arriveremo a 3 gradi di riscaldamento sui livelli pre-industriali. Se invece verranno attuati tutti gli impegni di decarbonizzazione presi dagli stati, arriveremo fra 2,6 gradi e 2,8". Lo ha detto il coordinatore del think tank sul climafor, Andrea Barbabella, agli Stati generali della green economy alla fiera Ecomondo a Rimini. "Per rimanere entro 2 gradi dai livelli pre-industriali, al 2030 servirebbe tagliare da 11 a 14 miliardi di tonnellate di- ha proseguito Barbabella -. Per stare entro 1,5 gradi, serve un taglio da 19 a 22 miliardi di tonnellate.