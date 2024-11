Sport.quotidiano.net - Il terzetto in fuga. Sarà un turno decisivo

SASSUOLO Pisa 27 punti, Sassuolo 25, Spezia 24: questo dice la classifica di Serie B dopo 12 giornate, e tradotto significa unaa tre, considerando che Cremonese e Cesena, le due squadre che condividono a pari merito la quarta posizione, sono a quota 18, dunque a 6 lunghezze dai liguri. Nulla di irrecuperabile, ma il passo tenuto dal trio di cui sopra può incidere a livello psicologico sul resto del gruppo, soprattutto se, tra sabato e domenica, le tre saranno capaci di portarsi alla sosta con altrettante vittorie e di non farsi recuperare neppure un punto prima della pausa per l’attività delle nazionali. Delle tre, l’unica impegnata in una sfida casalingail Pisa: sabato alle 15 la squadra di Filippo Inzaghi ospiterà la Sampdoria in una partita che, vista oggi, si giocherà a posizioni invertite rispetto a quanto si sarebbe potuto prevedere in estate.