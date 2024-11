Donnaup.it - Il salmone in padella con questo sughetto è strepitoso!

Leggi tutto su Donnaup.it

Ilincon! La ricetta che ti suggeriamo oggi può funzionare da utile espediente per far mangiare il pesce anche ai bambini. Si tratta indubbiamente di un piatto salutare, dato che è a base die il, si sa, è ricco di acidi grassi polinsaturi omega 3 e di altre sostanze benefiche per l’organismo. Ricordiamo che alcuni degli omega 3 (non tutti) contribuiscono al mantenimento di livelli normali di colesterolo e trigliceridi; al normale funzionamento del cuore; al mantenimento delle funzioni cognitive; al normale sviluppo di occhi e cervello del feto quando sono assunti dalla madre. Ilincon! Ma andiamo al dunque, cioè alla ricetta diin. Gli ingredienti Per quattro porzioni occorrono: 400 grammi di spinaci; 200 grammi di panna light; 40 grammi di formaggio grattugiato; una dozzina di pomodorini tagliati a metà; quattro tranci di; un cucchiaio di parmigiano grattugiato; un cucchiaino di cipollotti essiccati; due spicchi d’aglio tritati; due cucchiai di burro; sale e pepe quanto basta.