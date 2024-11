Ilgiornaledigitale.it - GT3isti Challenge 2024, ultimo atto ad Imola

Nelle giornate del 9 e 10 novembre, si avvia alla conclusione anche uno degli ultimi campionati automobilistici della stagione. Parliamo del, campionato destinato alle Porsche stradali e da competizione che giunge al sestostagionale ad. Sul tracciato emiliano si prevedono condizioni del tempo discrete, con temperature, però, piuttosto rigide tra i 9 ed i 13 gradi e rischio di nebbia e/o foschia. I 4.909 metri del circuito sito sulla riva destra del torrente Santerno, con suoi saliscendi e le mitiche curve, metterà a dura prova piloti e vetture. Diverse decine le auto attese al via, suddivise ovviamente per classi. Tutte le informazioni sul campionatosono reperibili al seguente link: Homepage Le classifiche del campionato sono invece riportate al seguente link: Foto e classifiche Il team Ebimotors, come per tutte le tappe sino a qui disputate, offrirà un servizio di fornitura ricambi per vetture Porsche 911 Gt3 / Gt3 RS / GT4 e Cup.