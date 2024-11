Lanazione.it - Giani convoca il 18 novembre il tavolo sulla crisi del settore moda

Arezzo, 062024 – Il Presidente della Regione Toscana, Eugenioha disposto lazione deldi confrontosituazione del compartoin Toscana per lunedì 18alle ore 9.00. La richiesta era arrivata ieri mattina dalle istituzioni locali e dalle associazioni di categoria del Valdarno aretino durante l'incontro con gli assessori regionali Leonardo Marras e Alessandra Nardini. Il percorso attivato in si è sviluppato fino ad oggi in tre incontri che hanno visto il coinvolgimento sia del Governo che della Regione. È stata posta attenzione sia su cosa è necessario nel breve periodo per fronteggiare la, sia sui provvedimenti di medio-lungo periodo. Tra le proposte, la cassa integrazione in deroga per tutte le imprese appartenenti alla filiera della, gli interventi sul sistema bancario per garantire maggiore liquidità per sostenere le aziende e l’attuazione di strumenti atti a garantire la trasparenza dell’intera filiera.