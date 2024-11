Lanazione.it - Firenze, doppio concerto degli Amici della Musica: alla Pergola e al Niccolini

, 6 novembre 2024 –d’eccezione per gli. Sabato 9 novembre protagonisti due solisti d’eccezione uniti in un duo da camera: Francesca Dego al violino e Alessandro Taverna al pianoforte. Domenica 10 novembre, inil Quatuor Arod: giovani, brillanti, vincitori del Concorso ARD di Monaco, inaugurano la serie dedicata ai quartetti d’archiStagione 2024/2025. Sabato 9 novembre 2024, ore 16.00, nella Stagione Concertisticadi, due solisti d’eccezione, usualmente protagonisti con le maggiori orchestre al mondo, calcheranno il palco del Teatrouniti in duo. Francesca Dego al violino e Alessandro Taverna al pianoforte proporranno la Fantasia op. 47 di Schönberg, la Sonata in mi bemolle maggiore, op.