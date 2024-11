Udine20.it - Festa della Pitina a Tramonti di Sopra. 16-17 novembre

Torna lain onoreIGP, primo presidio Slow Food del Friuli Venezia Giulia, la polpetta di carne affumicata e speziata (ovina, caprina o originariamente di camoscio e capriolo), nata per conservare la carne nei mesi autunnali e invernali, in zone tradizionalmente povere. Appuntamento sabato 16 e domenica 17nel cuoreValna, nel borgo didi(PN), che si trasformerà nel Mercatoterra (coperto), una mostra mercato delle eccellenze enogastronomiche, a partire dallae dagli altri presìdi Slowfood regionali e nazionali, per decine di produttori presenti che arrivano dal Fvg, dall’Italia e anche da oltre confine. Nella grande cucina(sempre coperta e riscaldata), i cuochi dell’Alleanza di Slow Food prepareranno le loro creazioni a base die non solo: si tratta di chef del territorio e alcuni che arrivano da oltre confine.