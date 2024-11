Oasport.it - F1, line-up piloti quasi completa per il 2025. Ballottaggio Perez-Lawson in Red Bull, e Colapinto…

Leggi tutto su Oasport.it

Con l’annuncio ufficiale odierno di Gabriel Bortoleto in Sauber al fianco di Nico Hulkenberg, è sempre più definita la-upper il Mondiale di Formula Uno. A questo punto mancano solamente pochi tasselli perre il puzzle, con due sedili ancora in bilico all’interno della famiglia Redche verranno decisi nelle prossime settimane. In realtà Sergioavrebbe contratto anche per la prossima stagione, tuttavia la sua riconferma come compagno di squadra di Max Verstappen sembra tutt’altro che scontata a causa dei pessimi risultati ottenuti a partire dal Gran Premio di Miami. Il messicano rischia seriamente di perdere il posto e di lasciare (forse definitivamente) il circus della F1, ma una scelta definitiva non è stata ancora presa in tal senso. In pole position per sostituire Checo al fianco di Verstappen in Redci sarebbe il neozelandese Liam, che sta ben figurando in Racings dopo essere subentrato a Daniel Ricciardo dalla tappa di Austin in poi.