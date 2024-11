Ilfattoquotidiano.it - Essere musulmani in Europa è più difficile: i dati del report Ue. “Uno su due è vittima di discriminazione”. Ma in Italia va un po’ meglio

Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it

Inun musulmano su due èdi razzismo enella vita quotidiana ma l’a pari merito con la Grecia registra uno dei tassi più bassi tra i Paesi dell’Unione coinvolti nell’indagine: 34%. Un dato più basso rispetto all’Austria (71%), alla Germania (68%) o alla Finlandia (63%). Una percentuale, tuttavia, che va letta alla luce di altri due numeri: nel nostro Paese la consapevolezza degli organismi per la parità è tra le più basse (17%) e le segnalazioni sono pressoché inesistenti in Austria e in, rispettivamente il 3% e il 2%. Sono le cifre raccolte nel rapporto “in Ue”, redatto dall’Agenzia dell’Unione Europea per i diritti fondamentali che ha intervistato 9.604in tredici paesi: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda,, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna e Svezia.