Enna 15enne si suicida L’ombra del revenge porn dietro la sua morte

Potrebbe essersi tolta la vita per colpa dellamortaa Piazza Armerina, piccolo centro in provincia di, in Sicilia. La giovane ha deciso di farla finita impiccandosi con una corda dell’altalena nel giardino della sua casa di campagna. A scoprire il corpo la madre. La Procura, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, ha aperto un’indagine ipotizzando il reato di istigazione al suicidio. Sulla vicenda c’è il massimo riserbo. La ragazzina era da poco arrivata nel centro siciliano dal nord Italia. Il trasferimento, con la famiglia, era avvenuto solo qualche mese fa. Le indagini si stanno concentrando sull’attività online della ragazza con l’analisi del cellulare, computer e tutti i dispositivi elettronici della quindicenne. Sembra che la mattina della tragedia la studentessa avesse abbandonato la scuola prima del termine delle lezioni, forse dopo una lite.