Elezioni Usa, Donald Trump è di nuovo presidente: "Inizia l'età dell'oro americana"

è il 47esimodegli Stati Uniti, il più anziano di sempre con i suoi 78 anni. Il tycoon è riuscito a imporsi sulla sfidante democratica Kamala Harris, con un divario che si è fatto sempre più netto via via che tutti gli Stati in bilicovano a virare verso il candidato dei repubblicani. Quando in Italia erano le 8.30 del mattino, il vincitore si è mostrato alla folla per sancire il trionfo con il suo primo discorso dainquilino della Casa Bianca, ufficializzando così la sua elezione. “Grazie, grazie mille – ha dettonel suo discorso trionfale di fronte alla platea – abbiamo superato ostacoli che nessuno pensava potessimo superare. La nostra è una vittoria politica, il nostro Paese non ha mai visto nulla simile e voglio ringraziare il popolo americano per l’onore che mi è stato nuovamente concesso.