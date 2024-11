Metropolitanmagazine.it - È morto Andrea “Svario” Barion, il fumettista trovato senza vita nella sua casa aveva 44 anni

Il, noto con il soprannome di “”, è statosuaa Borsea, in provincia di Rovigo, domenica 3 novembre.44. La notizia della sua scomparsa ha scosso la comunità locale, doveera conosciuto e apprezzato per la sua arte e il suo impegno sociale; e ha fatto presto il giro del web: “Ai tuoi occhi belli, al colore del mare, alla tua anarchia, al tuo sorriso, ai tuoi passi di danza, i fumetti, i sorrisi, a tutto quello che è stato.”, lo ricordano con affetto gli amici su Facebook. “A te, Sva, che hai lasciato per sempre il carcere del dolore quotidiano“. Sabato seratrascorso la serata proprio in compagnia di amici: nulla lasciava trapelare le sue intenzioni. Chi eraNel 2017, insieme a Francesco Casoni,pubblicato la graphic novel “Herschel &n”, un racconto ironico e surreale ambientato nel Polesine.