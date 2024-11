Puntomagazine.it - Donald Trump eletto come 47esimo presidente degli Stati Uniti

vince ai voti dell’elezione con milioni di spettatori che lo acclamavano in un unico grande coro Palm Beach, 08:30 –sale sul palco del Convention Center a Palm Beach, circondato dalla famiglia. La moglie Melania, i figli e i familiari stretti lo accompagnano, accogliendo le ovazioni del pubblico, scandite dal coro “USA! USA!”celebra quella che definisce una “magnifica vittoria”, una svolta per il suo movimento che, secondo le sue parole, “non ha precedenti nella storia americana.” Il Ritorno dialla Casa Bianca: una sfida al politicamente corretto Con la vittoria,entra nella storiail primoa ricoprire due mandati non consecutivi dopo Grover Cleveland. Con i suoi 78 anni, diventa anche il più anziano a insediarsi alla Casa Bianca.