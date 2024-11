Dimentica la figlia nell’auto | la terribile morte di una bimba di 2 anni

Leggi tutto su Dayitalianews.com

E’ successo di nuovo. Un incubo sconvolgente, purtroppo reale, realissimo e che si ripete ovunque. Dettaglio ancor più inquietante: questa volta la tragedia peggiore che possa massacrare per sempre un genitore, provocare ladel figliondolo, è avvenuta in Spagna, a Valencia. Come se non bastasse l’orrore provocato dalla Dana. Una bambina di dueè morta all’interno della vettura guidata dal padre, che si èto di accompagnarla all’asilo mentre si recava al lavoro. Proprio lì, intorno a mezzogiorno, si è improvvisamente reso conto dellanza. Così, quando in preda al panico ha raggiunto la vettura posteggiata in strada, ha scoperto il corpicino senza vita dellalì dove l’aveva lasciata, sul sedile posteriore. La Polizia di Stato ha aperto un’indagine per fare chiarezza su quanto successo.