Quotidiano.net - Decolla la ’bioeconomia’. Dal legno alla chimica verde, oltre 2 milioni di occupati. Giro d’affari da 437 miliardi

In Italia il settore della bioeconomia segna da anni un trend di crescita costante in termini di innovazione, qualità dei prodotti e sostenibilità delle filiere connesse. Un comparto che, nel 2023, ha dato lavoro qualificato a circa 2di italiani generando unpari a 437,5di euro. Il settore primario gioca un ruolo centrale con il supporto di macchine e sistemi tecnologici sempre più efficienti e a basso impatto ambientale. Per queste ragioni, Eima Energy 2024 darà grande risalto alle tante tecnologie sviluppate per la cura, la movimentazione e il condizionamento delle biomasse agricole e forestali, fonti rinnovabili di energia per eccellenza. La bioeconomia soddisfa una moltitudine di segmenti di mercato, in primis quello alimentare che in Italia pesa, rispetto alle altre di segno green, per circa il 63%.