Da Taylor Swift a Lady Gaga | tutti per Kamala Harris Ma vince Trump L' endorsement di Hollywood ha un peso?

La democratica sconfitta dal tycoon. Negli scorsi mesi sono state numerose le star che hanno dato il loro supporto alla candidata. Ma la vice di Biden ha perso anche il voto popolare. Sintomo di un partito sfilacciato al suo interno. "Se perdesse tutto il suo patrimonio oggi?". "Potrei candidarmi a presidente". È uno scambio di battute tra un giovane Donaldin ascesa e una giornalista in una sequenza di The Apprentice di Ali Abbasi. Il tycoon il suo patrimonio non l'ha perso, ma si è comunque candidato alla presidenza della Casa Biancando entrambe le volte., dopo il mandato 2017-2021, è ufficialmente il 47° presidente degli Stati Uniti con 277 voti elettorali contri i 224 di. La vice di Joe Biden entrata in corsa alle presidenziali al posto del democratico ormai troppo anziano per governare il .