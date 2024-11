Ilfattoquotidiano.it - Da Dana White a Mike Tyson, ecco chi nel mondo dello sport Usa ha sostenuto Donald Trump

Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it

L’elezione dia 47esimo presidente degli Stati Uniti d’America ha visto protagoniste anche alcune celebri personalitàamericano, del presente e del passato. Non stupisce quindi vedere sul palco durante i festeggiamenti, proprio al fianco di, anche, attuale presidente della Ultimate Fighting Championship che vanta un patrimonio stimato di 500 milioni di dollari. La loro amicizia è riconducibile ai primi anni 2000, quandoospitò alcuni eventi targati UFC nei suoi hotel e nelle sue arene quando nessuno ci credeva. In questi anni in cui questoho ottenuto una certa popolarità, il neopresidente degli Stati Uniti ha partecipato spesso ai relativi eventi, in prima fila e negli spogliatoi, si è fatto fotografare con i fighter che l’hannoanche sui social con cappellini a tema (“Make America Great Again”) e bandiere a stelle e strisce.